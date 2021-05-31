雲林縣長張麗善（右）啟動「新冠肺炎專案」，推出醫護人員溫馨小棧等措施長期抗疫。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣連續2天零本土確診案，昨天僅2例外縣市確診案至雲林足跡，不過雲林縣政府不敢掉以輕心，啟動「新冠肺炎專案」，呼籲各界踴躍捐助抗疫相關物資，配合縣府的疫苗採購、防疫前線人員疫苗施打、醫護人員溫馨小棧設置等計畫，全縣鄉親共同加入長期抗疫行列。

雲林縣政府昨天公告2例外縣市確診案至雲林足跡，案7550、案8084均為嘉義縣確診個案，案7550於5月17、20日2度至雲林縣診所就醫，案8084於5月25日陪女兒到雲林縣診所就醫，均自行開車、有戴口罩，診所名稱依指揮中心發布原則不公開。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣防疫資源嚴重不足，有賴各界持續捐助補充，「新冠肺炎專案」將專款專用，全數用於防疫相關事宜，並於網站公開徵信及設置委員會監督管理，有效運用各界愛心捐款及物資，匯集大家力量齊心抗疫。

張麗善說，疫情緊繃，處於第1線的醫護人員心理壓力與體力負擔俱增，除面臨染病威脅，也擔心波及家人，因此特別在斗六市體育館開設溫馨小站，共有22間套房供醫護人員免費休息住宿，讓醫護儲備精神與體力，同時免除返家造成家庭感染的後顧之憂。

疫苗部分，張麗善指出，縣府團隊透過各種管道採購疫苗，目前與正昌容生技公司完成意向書簽訂，計畫購買100萬劑嬌生、莫德納、AZ疫苗，5月28日已發函衛福部正式提出專案申請，希望中央盡速回應。

另為確保疫苗能迅速獲得以利適時讓縣民施打，縣府仍持續尋求其他合作廠商，現今以挽救人命最為重要，如有其他廠商能夠快速完成相關程序，縣府也樂意與之合作。

張麗善強調，目前中央配送給雲林縣的疫苗約8000劑，已要求縣衛生局盡速統整警消、公所等第1類至第3類防疫人員名單，於本周完成疫苗施打，確保前線防疫人員量能，因應未來的全面施打疫苗工作。

(中時 )