疫情爆發，北部醫療院所量能吃緊，中部的南投檢疫所因此在30日承接北部39名確診者，執行「北患南送」任務，而過程中臨時接到新任務，需收治1名年僅6歲、剛抵台的確診孩童；據醫護表示，該孩童神情雖然緊張，但仍抱著老虎玩偶乖巧地配合，小小的手掌戴著偌大醫療手套接受隔離檢疫，許多在場醫護看到這1幕都相當不捨。

南投檢疫所為減緩北部醫療機構緊繃醫療量能，承接「北患南送」的任務，共接受39位北部確診者入住加強版集中檢疫所，並安排7名護理師、15名安全組、5名後勤組、1名醫師待命；面對染疫與照護病患的雙重壓力，部立南投醫院院長洪弘昌為此撰寫鼓勵信為同仁打氣，他說第一線人員壓力爆棚，且中部的悶熱讓穿著隔離衣的醫護人員已經不能用汗流浹背來形容。

洪弘昌在鼓勵信中表示，收治任務從天亮忙到天黑，又臨時接獲任務，需收治剛抵台、唾液檢驗陽性的6歲孩童；他說孩童看到全副武裝的醫護人員難掩緊張，但仍抱著老虎玩偶，乖巧地配合入住，「小小的手掌戴著大大的手套，看著他的背影，讓人著實不捨。」

洪弘昌說，當下看到確診孩童滿是感觸，他想跟對方說不怕，「雖然叔叔阿姨們面對疫情也是感到徬徨不安，不過為了你們，即便極高的風險，我們會堅持，把工作做好，等待疫情曙光。」收治任務從下午4點直到深夜1點，洪弘昌說「南投醫院任務達成，我們扛得住。」

(中時新聞網)