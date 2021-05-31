資深媒體人周玉蔻日前透露，她所主持Hit FM聯播網主持的節目《周玉蔻嗆新聞》被廣播台方面告知，因經營不善，會在5月底停播。周玉蔻為此大發雷霆，大罵台北之音。對此，與周玉蔻有過多次交手經驗的「宅神」朱學恒31日貼出送給《Hit FM聯播網》的花籃照，上頭寫下「感謝趕走周玉蔻，為民除害」11個大字，貼文曝光吸引逾3.5萬網友大讚。

宅神朱學恒致贈花籃送給《Hit FM聯播網》。(圖/朱學恒臉書)。

宅神朱學恒致贈花籃送給《Hit FM聯播網》。(圖/朱學恒臉書)

周玉蔻當時聲稱這次的關閉節目是「對岸的打壓」，儘管台北之音董事長廖婉汝否認，但周玉蔻仍無法接受，認為電台所謂的虧錢問題都只是藉口，真正停播的原因都是因為意識型態。而朱學恒當時看了周玉蔻的貼文後，開玩笑表示「不知道怎麼搞得有點想要去代班」。

朱學恒今天(31日)在臉書貼出3張照片，並表示，「感謝HitFM，為民除害」。原來是他送給《Hit FM聯播網》的花籃照，而從照片可見，他送了兩個大花籃，就擺在電台門口的醒目位置。花籃上的賀卡上頭寫下「感謝趕走周玉蔻，為民除害」，並署名「朱學恒暨全體觀眾敬上」。

而宅神朱學恒送花圈貼文曝光後，也吸引逾3.4萬名網友按讚，累計2千多則留言，逾1千名網友轉貼分享。網友留言驚呼「從未見過如此美麗燦爛的花藍」。

感謝HitFM，為民除害 【今天先送個花】 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年5月30日 星期日

(中時新聞網)