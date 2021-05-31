滯留鋒面帶來雨量驚人，氣象局今(31)一度針對15縣市發布豪大雨特報。圖為一位婦人在大雨中，整理著被雨打溼的資源回收車。（鄧博仁攝）

今(31日)豪雨集中在苗栗、南投、台中3縣市，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」佩服這雨下得有「靈性」，知道往缺水的地方降雨。(摘自台灣颱風論壇臉書)

今天（31日）受到滯留鋒面影響，午後嘉義以北及宜花地區雨勢增強，15縣市出現局部大雨或豪雨，且豪雨還集中在苗栗、南投、台中3縣市，讓氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」佩服這雨下得有「靈性」，知道往缺水的地方降雨。中央氣象局表示，周二（6月1日）隨著鋒面北移，水氣稍趨緩，各地午後仍要注意陣雨和雷雨。

滯留鋒面帶來雨量驚人，氣象局一度針對15縣市發布豪大雨特報，根據氣象局資訊，今日累積雨量第一名為苗栗縣泰安鄉213毫米，同縣苑裡鎮也測到190毫米，另外，台中市和平區、南投縣仁愛鄉、苗栗線通霄也都有180毫米以上降雨進帳。經濟部水利署晚間統計，連三天降雨替台灣帶來約1.1億噸水，約等於全台9天的用水量；中部地區共進帳5890萬噸水，超越北部及其他區，為本次最多。受惠於梅雨挹注，水利局今早也決議，將暫緩缺水地區延長分區供水8小時措施。

對此現象，台灣颱風論壇臉書發文指出，今天的豪雨似乎很有靈性，「知道哪邊缺水，雨就往哪邊倒」。論壇表示，雖然限水危機暫時解除，現階段只是「暫時」而已，加上這波雨勢仍沒有到非常豐沛，後續降雨狀況還不是很清楚，民眾仍要記得節約用水。

氣象局表示，今晚鋒面徘徊在台灣上空，西半部及東北部地區仍有些短暫陣雨或雷陣雨，花東偶有局部降雨。周二白天起隨著鋒面逐漸北移，西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，但雨勢較為緩和，各地降雨轉以午後雷陣雨為主，仍要嚴防短時強降雨；溫度方面，周二起各地高溫略微回升，西半部高溫約30、31度，宜花東高溫28、29度，與今天相比稍微悶熱。

台灣颱風論壇預估，彩雲會沿著菲律賓東外海北上，最後轉東北離開，對台灣不會有直接影響。(摘自台灣颱風論壇臉書)

至於今天在菲律賓東南方剛生成的今年第3號颱風彩雲，台灣颱風論壇預估，路線會沿著菲律賓東外海北上，最後轉東北離開，對台灣不會有直接影響。氣象局研判，彩雲北上過程中，因大氣環境條件不利於系統發展，預計於6月3日之後逐漸減弱。

(中時新聞網)