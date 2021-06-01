新冠肺炎確診62歲洪姓男子，昨住新北市雙和醫院負壓病房持水果刀砍傷3名護理師，其中一名護理師神經、韌帶慘被砍斷，恐影響未來職涯。新北市長侯友宜今（1日）心痛說，希望對施暴者加重其刑。

侯友宜表示，醫護同仁在照顧確診者，反而受到傷害，令人心痛跟不捨，對這些受傷的醫護同仁，市長有責任負起醫護同仁工作醫療經費的保障，讓醫護同仁無後顧之憂，對於這些施暴者，我們希望能夠加重其刑，讓醫護同仁能夠安心的在前線作戰，不要受到其他的干擾因素。

(中時 )