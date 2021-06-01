遭砍醫護職涯恐受影響 侯友宜盼對加害者加重其刑 10:572021/06/01 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今視察基層警、消施打疫苗狀況。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎確診62歲洪姓男子，昨住新北市雙和醫院負壓病房持水果刀砍傷3名護理師，其中一名護理師神經、韌帶慘被砍斷，恐影響未來職涯。新北市長侯友宜今（1日）心痛說，希望對施暴者加重其刑。 侯友宜表示，醫護同仁在照顧確診者，反而受到傷害，令人心痛跟不捨，對這些受傷的醫護同仁，市長有責任負起醫護同仁工作醫療經費的保障，讓醫護同仁無後顧之憂，對於這些施暴者，我們希望能夠加重其刑，讓醫護同仁能夠安心的在前線作戰，不要受到其他的干擾因素。 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #醫護 #同仁 #加重其刑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 疫情延燒 本周中職一軍延賽 04:102021/05/18 運動天地 阻礙防疫的國安醜聞 04:102021/05/18 時論廣場 全台二次大停電 侯友宜向市民說抱歉 12:182021/05/18 政治 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 獨家》新北市1警察確診 負責巡邏等外勤業務 12:512021/05/17 生活 蔡政府執政5周年經濟政策總體檢 04:102021/05/18 時論廣場 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 社會熱門新聞 最美彰化「九頭身」賣淫女狂接客 號稱月入30萬 - 社會 萬華阿公店姐姐超嗨玩法 老司機驚吐男人都愛原因 - 社會 雙和醫院護理師遭確診男砍「傷勢嚴重」 學姊不捨：20幾歲韌帶都斷了 - 社會 母突三餐吃不下 兒子調監視器驚見他喊要「弄一次」 - 社會 【最貪少將】閣揆主持動土 國防部少將滿心只想「索回扣」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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