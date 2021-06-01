台東1名丁姓女子與其男友吵架後，男友負氣甩門離開，未料竟將丁女的手指卡在鐵門中動彈不得。（蔡旻妤攝）

台東1名32歲的丁姓女子於凌晨1點30分許，在租屋處疑與男友發生口角，而男友負氣甩門的同時，丁女恰巧伸手推門，未料鐵門將丁女手指夾住，令她動彈不得，且因疼痛讓她不斷哭喊，警方與消防人員獲報趕赴現場後不斷安撫她，最後出動油壓、破壞器、翹棒、大型破壞器材、軍刀鋸等，花費近1小時才將鐵門破壞，隨後將她送醫。警方表示整起事件發生原因將聯絡其男友到案釐清。

1日凌晨1點30分，丁女疑似與男友吵架，男友一氣之下甩門離開，恰巧她正伸手準備推門，沒想到鐵門竟直接關上，將其右手中指夾在門鎖和卡榫中間，警消獲報趕往現場時，由於一觸動到鐵門丁女也跟著疼痛，在其哭喊聲中，消防人員先後以油壓撐開器、小型破壞器以及撬棒仍無法將鐵門破壞，最後出動特搜人員的大型破壞器材和軍刀鋸才將鐵門破壞，耗費近1小時，丁女終於順利脫困，救護人員將其傷口初步包紮後送醫。警方表示將聯絡丁女男友，以便釐清事發詳細原因。

(中時 )