高教工會今天指控，中原大學去年2月要一位編制內的助理教授「自願離職」，教育部認定這違法，但學校仍持續不給薪長達16個月，造成老師生活陷入困境。不過中原大學發出五點聲明回應，強調絕無欠薪，而此案已進入司法程序，將依司法判決進行後續處理。

高教工會表示，該名教師3年前以編制內教師身份至中原大學受聘擔任助理教授，然而，校方透過在其教師聘約內訂定「得於聘期屆滿時要求自願離職」條款，聲稱盡管未依《教師法》完成不續聘程序，還是可以要其「自願離職」。該師不願配合離職，但中原大學自2020年2月起就片面不支付該名教師薪資，要其「無異議接受自願離職」。

高教工會說，該名教師在遭到欠薪之後，即向教育部多次以部長信箱提出檢舉，教育部去年9月11日及12月7日兩次發文予中原大學，說明編制內教師不續聘應依教師法規定，並無中原大學所稱「編制內教師權利義務以契約為主」、得以聘約要求教師「無異議接受自願離職」之情形，要求立刻恢復聘任。

高教工會說，在教育部認定違法後，中原大學依舊未恢復聘任與發薪予該名教師，教育部今年4月1日對中原大學開出了第一張10萬元的罰單，並繼續限中原大學10天內改善。但中原大學仍未在期限內改善，教育部5月11日對學校開出第二張20萬元的罰單。但此時該名教師已被欠薪達第16個月，累積欠薪已超過百萬元之譜，生活陷入困境，迄今爭議仍未解決。

對於高教工會的指控，中原大學發出五點聲明回應：針對高教工會之新聞稿，中原大學回應如下：一、 中原大學尊重台灣高等教育產業工會維護教師之立場；二、 該名教師當年為中原大學之「短聘」教師，惟聘期屆滿後片面自我主張為「編制內」教師，不願依契約離職。聘期中亦絕無欠薪之情事。

三、針對此案，中原大學已提請行政訴願，並已進入行政院訴願審議委員會審議；四、中原大學校方已向桃園地方法院提起「確認僱傭關係不存在」之訴，目前已進入司法程序；五、.中原大學將遵照司法判決之結果，依法進行後續之處置。亦請各界尊重司法。

(中時 )