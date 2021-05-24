教育部今天召開私立學校諮詢會，討論稻江科技暨管理學院、台灣觀光學院申請停辦案，經充分討論後，由所有出席委員進行投票，兩案均獲19票全數同意建議教育部核定學校申請停辦。

教育部表示，今天的私立學校諮詢會，因疫情關係採視訊會議方式辦理，21位委員中有19位出席，達委員總數2／3以上之出席人數門檻。會中通過稻江科技暨管理學院、台灣觀光學院申請停辦案，兩校之停辦計畫將於6月初再提送專科以上學校設立變更及停辦審議會審議，待審議後，教育部部將再函知學校是否核定停辦。

不過高教工會批評，停辦案此刻貿然通過，不但稻江、台觀二校的師生將權益立即受損：兩校數百名學生將於暑假疫情期間被迫輟學或轉學，兩校數十名教職員立即大量失業。

高教工會指出，教育部聲稱兩校財務狀況不佳，是故必須停辦。但實際上，兩校之會計師查核報告皆分別顯示學校資產仍有8億元（稻江）及6億元（台觀）以上，稻江董事會甚至也已預付了台糖10年以上的土地租金，顯見兩校並非真實財務困難，而至少都能透過向教育部退場基金融資來繼續辦理教學活動以維護學生教育選擇權益。

高教工會批評教育部幫私校董事會拿「沒錢」當藉口，只是使其逃脫責任，甚至謀求清空師生後之改辦其他事業利益。

嘉義地區的稻江學院師生代表及在花蓮地區的台觀學院師生代表也公開向教育部喊話，應待疫情後聽兩校師生代表意見，並有具體確保師生權益和校產公共性的法案後，才能進一步審議！若教育部執意闖關，損及兩校師生權益，迫使師生在疫情期間需要有進一步的實體集會抗議，絕非社會所期望！

(中時 )