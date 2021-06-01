外電引述消息報導，作為華融直接控股股東的中國財政部，正計畫將其持有的華融等四大資產管理公司（AMC）的股權納入新的控股平台，以釐清股權定位並管控風險。

外媒引述知情人士透露，參照中央匯金公司持股國有大型銀行的模式，財政部正考慮成立新的控股平台，承接四大AMC股權。該方案3年前首次提出論證後，一直未有實質進展，但最近作為應對華融風險的一環，被相關部門重新審議。

消息稱，部分官員看來，設立控股公司有利於促進財政部作為政府監管部門和股東出資人角色分離，理順監管職能，並向華融等四大AMC引入更專業的管理文化和公司治理。有關討論還涉及是否引入新的戰略投資者，並相應攤薄財政部在四大AMC的持股比例。

據悉，監管部門仍在等待更高決策層就華融相關應對方案作指示，最終決策有變數。

報導指，目前尚不清楚上述方案一旦落實，是否代表未來華融等AMC未來獲得政府支持力度下降。大型國有銀行雖然由中央匯金間接持股，但憑借對金融穩定的重要影響，仍被視為擁有強大的官方支持。

(工商 )