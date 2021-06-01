為保障前線員工及顧客防疫安全，連鎖比薩龍頭必勝客宣布，即日起所有外送均以「零接觸」進行，進一步加強「安心取餐距離」並推動「網路無現金交易」，讓員工與顧客更有保障。

必勝客持續提供更安全的選擇，在家抗疫也能安心享受美食。自疫情初始，在國外必勝客首先推出「零接觸」外送服務，保障員工與顧客安全。在國內必勝客則率先同業啟動「安心送」防疫SOP，包括：門市員工與外送員全程配戴口罩、外送前後消毒外送包、隨身攜帶酒精並做好個人健康管理－每日定時量額溫低於37.5度，外送比薩每盒加封安心防疫貼紙等等。現再提高層級所有外送「零接觸」。

必勝客加強「安心取餐距離」，外送均送至1F門口或放置大樓管理/警衛室由警衛代收，並由外送員隨車攜帶折疊式置物架，顧客若指定送至1F家門口，則外送員在抵達時，會先放妥置物架並消毒後，將餐點放在置物架上，再通知顧客戴著口罩下來取餐，全程保持安全社交距離，降低接觸感染的可能性。外送網路下單採「線上非現金交易」，保持顧客與員工零接觸，降低感染風險，目的就是要讓大家在家抗疫，安心享受比薩美食，以嚴謹的作法維護員工與顧客的安全與健康。

必勝客全台門市同時落實嚴謹的防疫作為，包含於門市地面貼設標示貼紙，引導消費者保持安全距離排隊動線、提高消毒等級與頻率，每小時消毒相關烹調器具、櫃台、菜單、自動門等，並依政府規定請外帶消費者配合「實聯制」要求，關心每位顧客的健康。

(工商 )