今年法國網球公開賽前宣布不會出席賽後記者會的日本女將大坂直美，因為心理因素今天宣布退賽，法國網球協會主席莫瑞頓（Gilles Moretton）也發表聲明，不過他的聲明受到許多人不滿也對他發出抨擊。

莫瑞頓表示：「很不幸迎來大坂直美退出法網的結局，我們祝福她早日康復，期待明年看到她會回來法網。」

「所有四大滿貫賽、世界職業女網聯會WTA、世界男子職業聯會ATP及國際網總ITF，我們都很重視選手的健康，也盡量改善比賽環境所有面向，讓選手覺得舒服，其中也包括媒體宣傳這方面，誠如我們一向致力的那樣，謝謝你們。」

莫瑞頓在新聞記者會念完聲明就離席，並未接受媒體提問，推特上也一片嘲諷莫瑞頓，有人寫道：「所以他（莫瑞頓）要大坂直美出席記者會接受提問，但自己卻像個懦夫一樣離開，在發表聲明後不接受詢問就走人？我沒看錯吧？」也有人表示：「莫瑞頓這樣也應該要被罰款吧？」

大坂直美坦言自己過去3年飽受憂鬱、焦慮之苦，今年法網前她也以為了個人心理健康問題，將不出席任何一場賽後記者會，姊姊麻里也透露，妹妹對於紅土參賽有心理障礙，種種消息都顯示出大坂自己內心承受的壓力，然而賽會官方無法理解，認為大坂直美並未顧全大局，法網官推甚至還放上納達爾（Rafael Nadal）、錦織圭、戈芙(Coco Gauff)、莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)的照片，表示這些選手都知道他們的責任，也同樣引來批評這樣的做法並不妥當，這篇文最後也刪除。

(中時 )