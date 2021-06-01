國民黨主席江啟臣今天表示，自主分流辦公、停學，加上逐漸炎熱的天氣，已讓家庭用電負擔增加，今天上路的夏季電價，恐怕又加重人民負擔，建議在三級管制實施期間，凍漲夏季電價，讓民眾對政府的紓困有感。

對於政院即將送到立院的紓困預算方案，江啟臣今天接受《52新聞之千秋萬事》主持人王淺秋視訊專訪指出，黨團的版本聚焦「紓困要快、要廣、要人民感受到」，最直接就是排富普發現金，再針對受影響衝擊影響的產業及第一線防疫人員，給與額外紓困。

江啟臣認為，先把每個人都照顧到，再挑選更需要照顧的人，才是真正解決問題，同時要求至少10％紓困預算下放到地方應用，另外，政府還有很多手段可運用，比如凍漲夏季電費。

隨後，江啟臣在臉書表示，不論是分流辦公，或是學校停學，都已經讓家長蠟燭兩頭燒。工作變動可能影響收入，小孩在家學習，同樣需要耗費家長監督的心力。如何降低家庭的防疫成本，也是政府堆動防疫工作應該思考的一環，更是紓困的第一步，他建議，在三級管制實施期間，暫緩夏季電價，會是政府紓困好的第一步。

對於中選會日前公告反萊豬等4項公投將在8月28日投票，是否延期則依照指揮中心指示調整，江啟臣說，能否如期投票端看疫情是否得到控制，呼籲中選會應事先規劃，並提早告知社會，尤其是提案領銜人及關心公投議題的民眾。

(中時 )