校長劉曉雯特別以「在逆境中飛翔」為題，勉勵及期許新商學子。（新竹高商提供／陳育賢新竹傳真）

國立新竹高商畢業典禮籌備的學生，原本興沖沖地想要規畫讓畢業生難以忘懷的畢業典禮，但受到疫情衝擊不得不改變作法，改由在網路上相會，畢業生1日下午藉由導師主持並播放學校製作的影片，從溫校園生活的點點滴滴，也成為另類的難忘回憶。

新竹高商線上畢業典禮今天下午3點透過線上影片，與畢業生歡慶疫情中不得不改變作法的另類畢業典禮，影片中包括有校長、老師們的期勉與祝福、畢業生代表致詞，更蒐集了畢業生班級的美好回憶畫面。

校長劉曉雯特別以「在逆境中飛翔」為題，勉勵及期許新商學子，她說，這屆的畢業生是實施108新課綱之前的最後1屆，是歷經了COVID-19衝擊展開視訊教學的1屆，但是更顯得與眾不同，學生能在逆境中快速的成長茁壯，能在改變的環境中找到應變的模式，可以在每個危機裡看到機會，而非是抱怨環境帶來的衝擊，帶著這樣的特質與能力，期待畢業生往人生的下一階段實現自己的理想與夢想。

新竹高商訓育組長張仲硯表示，原先和畢業典禮籌辦會的同學討論許久的計畫，包括典禮當天要搭建幾個舞台、學生將會有哪些精采的表演、體育館內要如何精心的布置，突因疫情的急速升溫而喊卡。

然而畢籌會學生與師長們不捨於高中3年的句點，被疫情主導而潦草撇下，在與校內各處室達成決議後，畢業典禮改以預錄影片，由導師於線上播放並透過在空中相會，成為疫情時代的另類畢業典禮。

而校方的準備時間其實只有短短的1周，而這7天需蒐集各個導師、主任的畢業祝詞，統整所有頒獎名單並予以電子化後，再完成龐大、複雜的剪輯過程，最後將各個零碎的片段串接成完整的畢業影片。

所幸，學生賴思妘富有剪輯經驗，一手包辦剪輯工作，短短1星期內，各式各樣不同的想法、點子如泉水般湧出。

每當校長、主任及組長提出內容需補足之處，也能以最快的速度將影片重新編輯，實屬這次畢業影片的最大功臣，而協助影片頒獎配音的司儀同學們，亦是功不可沒。

此外，核發畢業證書、畢業紀念冊及獎狀給學生更是校方所面臨的一大難事，在學生不能到校領取證書的情況下，校方決定以郵寄的方式，將畢業證書及相關資料寄給所有畢業生，減少通勤移動感染病毒的風險，而畢業紀念冊等較無急迫性的物品，則待疫情趨緩後，再安排時間讓同學們回校領取。

而導師們也用心地製作影片，給予同學最後離校前的祝福，資料處理科老師謝佩貞擔任過多年的導師，這樣的畢業典禮卻是她的第1次，她以「幸好」為主題貫穿全文，希望孩子們在這樣的光景中把握每個當下的重要時刻。

(中時 )