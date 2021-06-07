國內發現首例人類感染豬流感的個案，疾管署副署長莊人祥今天晚間表示，今年四月接獲醫院通報，一名住在中部的五歲女童感染H1N2v流感病毒，經查個案的密切接觸者共六名，其中有三人有類流感症狀，但經基因定序比對後發現，皆非H1N2v流感病毒，由於個案家中從事養豬業，但目前所檢驗的豬隻皆未發現H1N2病毒，因此女童的感染源仍不明。

莊人祥表示，該名女童從未出國，家中從事禽畜養殖業，今年三月十二日開始出現流鼻水及咳嗽症狀，3月13日開始發燒，3月14日因持續發燒而就醫，流感快篩為A型陽性，經醫師評估無需住院，開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。

莊人祥說，4月5日自該名女童呼吸道檢體分離出H1N2v流感病毒，另針對呼吸道感染常見病毒如腺病毒、呼吸道融合病毒、冠狀病毒、腸病毒及鼻病毒等進行檢測，均呈陰性反應。

莊人祥指出，H1N2即為豬流感病毒，感染到人體的為變種的H1N2v病毒，國際間H1N2為存在豬隻的低病原性流感病毒，很少在人群中傳播，但偶爾有人類感染的報告，全球2012-2021年累計30例H1N2v流感確診病例，分布於美洲地區，以美國為多，其次為巴西。

莊人祥說，H1N2v病例多具有豬隻暴露史或曾暴露於受汙染環境，並不會透過食用肉品而感染。本次由病患所分離之病毒基因序列，與本土過去於豬隻分離之H1N2流感病毒株最為接近，但不相同，目前也與農政單位持續加強人類、動物與環境之監測。

(中時 )