全台新冠肺炎疫情大爆發，台北市長柯文哲募集醫護到前線抗疫。曾任台大醫院護理師的台灣民眾黨立委蔡壁如也站上第一線，連續多日前往台北市和平醫院，在篩檢站幫忙引導病患。蔡壁如今（1日）接受《POP搶先爆》專訪，談及防疫前線的經驗，並表示醫護人員每天除了身子滿身汗之外，還有心理上的壓力，真的很辛苦。

蔡壁如說，防疫裝一天要換三套，全身包緊緊，並且戴N95口罩。N95口罩要戴緊到在嘴巴上有壓痕，如果要說話的話大概30分鐘就會非常悶熱。再加上在室外，且台北最近天氣又非常悶熱，會流滿身汗。她也說明篩檢站情況：去篩檢站一個人是做兩種檢驗，一種是快篩，15分鐘內就會知道結果，另一種是PCR，要等兩天，所以快篩陰性的還是要自主隔離等PCR的結果；而快篩陽性的就要到和平醫院的負壓病房等候救護車安置。

蔡壁如也分享在篩檢站時的溫馨故事，比如有一家三口來篩檢，因為小女兒有症狀，結果全家確診。當下病床剩下一張，小女兒的媽媽就主動要求去住防疫旅館，讓爸爸帶著女兒去住醫院病床，可以得到比較好的照顧。又或是一個90歲的爸爸與60歲的女兒來採檢，也確診，他們在等待期間都很配合很安靜，直到90歲的爸爸肚子餓到受不了了才敢打擾護理師，拿到食物後也再三鞠躬道謝，讓蔡璧如很感慨，她說，在前線除了抗疫以外，也看到許多社會百態。

針對昨日發生有病患因不滿被隔離而拿刀砍傷三名護理師的事件蔡壁如也表示，醫護人員除了身子滿身汗之外，還有心理上的壓力，除了要擔心會不會被傳染以外，也要小心自身安全。由於在醫院病患的情緒也都不穩定，要先確保自己的安全，才能去保護他人。

(中時 )