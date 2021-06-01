外送平台foodpanda近日宣布，6／1起雙北、基隆市、新竹縣市、金門縣地區外送將設立99元外送門檻。(圖/官方提供)

本土疫情大爆發，外送生意超夯。不過知名外送平台「foodpanda」今（1）日宣布6指定地區實施低消新制，「消費滿99元才可以外送」，結果新制一出，不少非指定區的民眾抱怨遭到外送員故意棄單，讓業者急發補償金。至於另一大外送平台「UberEats」目前則沒打算跟進低消限制。

疫情害餐飲業生意慘兮兮，卻讓外送業者單量爆滿。外送平台foodpanda近日更宣布，6／1起雙北、基隆市、新竹縣市、金門縣地區外送將設立99元外送門檻，點餐金額需超過低消才可外送。

官方聲明指出：「為提供更好的服務品質，自2021／6／1起以下指定地區：台北市、新北市、基隆市、新竹市 、新竹縣、金門縣，美食外送與生鮮雜貨部分店家最低消費金額將調整為99元，其他一切 服務皆不受影響。造成您的不便敬請見諒，希望未來你也能繼續支持我們，謝謝。」

外送新制也引起網友討論，「現在是被逼要吃大餐就是了」、「合理吧，他們高風險」、「沒影響啊，肥宅都200元起跳」、「最可憐還是外送員，薪水完全沒增加」、「正常啊，像以前連一杯奶茶都外送實在浪費」、「現在疫情關係，外送員又少，合理」。

據了解，另一大外送平台UberEats目前並沒有打算要跟進低消限制，不過2家外送平台都有提供會員「訂閱制」服務，用戶能享有更多外送折扣及運費優惠。

新制度實施第一天，許多民眾反應不習慣，不但超難訂餐，還傳出有顧客遭到熊貓棄單的情況。(圖／民眾提供)

新制度實施第一天，許多民眾除了不習慣之外，還反應超難訂餐。並傳出有顧客遭到熊貓棄單的情況，民眾懷疑今日業者爆單，很多人被取消，抱怨連連。業者則是在晚間緊急提出補救賠償方案，補償遭到棄單顧客110元，以平息眾怒。

(中時新聞網)