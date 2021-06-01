高市一間全國知名連鎖早餐店1日晚間在官方臉書粉絲團緊急公告，一名自稱店長的發文者，指自己今日凌晨5點、自己和3位同住家人都已確診，衛生局將進一步追溯足跡，也向顧客致歉。高市衛生局再度表示，確診病例均由中央流行疫情指揮中心公布，不另做回應。

該早餐店位於高市某社區，晚間9點多由店長發文警告，5月21日至30日到過該店消費或領餐的客人，衛生局會通知進行快篩。店長表示，今日凌晨被框列隔離快篩，凌晨5點左右被通知確診了。

店長強調「請這段期間取餐的，儘快回家等待通知。造成大家的不便，真的很對不起。若您有身體不適，請儘快與1922聯繫對不起大家」、「在此跟各位支持我們的每一位朋友們，先說一聲感謝與抱歉。感謝大家疫情期間仍願意支持我們」，該貼文也被轉發到臉書「鳳山人在地大小事」引發熱議。

按慣例，今日確診案例、隔天才會公布。對此，高市衛生局僅表示，確診病例均由中央流行疫情指揮中心公布。

(中時 )