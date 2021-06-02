新冠病毒竄入社區，隨著本土病例蔓延，死亡確診個案也持續增加。一位護理師日前照顧一位60多歲的確診婦人，該個案「肺部塌陷」，所剩時間已不多，她只能默默在一旁看著婦人和子女進行無聲告別，場面令人相當煎熬。

臉書專頁「厭世小護士的美食日記」近日分享一位護理師的經歷，日前醫院收治了一位他院收不下的確診個案，但救護車剛送達不久，醫生就向這名68歲的確診婦人坦言，「妳的肺整個都塌了」，要她好好把握時間交代兒女後事便離去。

一旁的護理師，替婦人撥打電話給她女兒進行告別，在電話另一頭的女兒一直玩來哭聲，著急地詢問「護理師我媽媽狀況還好嗎？」但她也誠實的告訴對方，「媽媽狀況很不好，妳要好好把握時間跟媽媽說話，不要讓彼此留下遺憾好嗎？」

在疫情間目睹這種生離死別，護理師無奈指出，「阿姨就一個人躺在那，沒有說話。68歲，應該是一個含飴弄孫的年紀。」

根據指揮中心統計，截至6月1日止，確診死亡個案已累積137例，粉專發文指出，「死亡個案數量每天上升，看到還有人趴趴走真的眼神死。」呼籲民眾一定要做好「勿群聚」、「口罩戴好戴滿」、「確實洗手」這3點。

(中時新聞網)