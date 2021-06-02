確診新冠肺炎的62歲洪姓男子，上月31日因不滿遭隔離入住新北市雙和醫院負壓病房，持水果刀砍傷3名護理師，當天趕抵現場壓制洪男的三位員警，由於有近距離與肢體接觸，勤務結束後立刻進行居家隔離，由警方安排進行快篩與PCR檢測，結果上午出爐軍為陰性，令警方及三名員警都鬆了一口氣，但未來仍需進行居家隔離觀察。

洪上月28日被衛生局通知確診，入住雙和醫院11樓負壓病房，昨上午7時許突然情緒失控怒喊：「不願意被隔離！」接著拿出入住時即攜帶的水果刀，揮舞並砍傷3名護理師。這是新冠肺炎肆虐以來，我國發生的首起確診者嚴重醫療暴力事件。

中和警分局錦和派出所獲報，出動6名警員穿著隔離衣趕往，喝令洪放下水果刀並上銬逮捕，23歲施姓護理師腹部穿刺傷、25歲陳姓護理師胸部及右手刀傷、27歲蔡姓護理師肚皮刀傷。

洪男遭逮後，目前無法進行交保、聲押等強制處分，將待其痊癒或解除隔離可移送時，再依法處理，但確診者仍需隔離治療，警方只好再冒染疫風險，每天派員到病房戒護，基層有苦難言。目前嫌犯在病房被束帶綁住雙手，並未上銬，不影響醫療，也無法再攻擊醫護。

(中時新聞網)