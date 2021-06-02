國產疫苗近期爭議不斷，製造商高端疫苗的股價受到影響，今（2日）早盤再殺入跌停價284元，委賣量逾1萬6000張，連吞3根跌停賣壓相當沉重，高端股價大跌也讓母公司基亞過去曾因解盲失敗，連吞19根跌停的黑歷史再被翻出，有PPT網友更算出若高端步上基亞後塵，到時候股價恐怕只剩下55.6元。

疾管署在國產疫苗尚未完成二期試驗的狀況下，就與高端、聯亞分別簽訂500萬預購及500萬劑的開口合約，引起爭議，即使蔡英文總統出面發表談話都無法激勵高端股價，短短3天就從389元摔至284元，崩跌逾26%，市值蒸發逾200億元。

高端股價因疫苗爭議重挫，讓不少人想起母公司基亞2014年也曾因肝癌新藥PI-88解盲失敗苦吞連19根跌停的事件，更有PTT網友已先算好，若高端發生跟基亞一樣的慘事，股價只會剩下55.6元。

網友紛紛留言，「連三天躺平了，會破基亞的紀錄嗎？」、「距離破紀錄還剩16根」、「才3根，10根再叫我」、「坐等19根跌停，3根算什麼，還是很高價」、「利多出盡又有爭議，直接下去」、「連19會再出現嗎？」、「若跌到那個價，高端瑟瑟發抖」、「政府準備開記者會了嗎？」。

另外，有網友也提到，昨（2日）官股銀行雖合力買進6755萬元、約214張的高端疫苗，仍無法支撐股價，反而讓高端再蒙上「政治力挺」的質疑，「八大行庫拿納稅錢去接，太過分」、「炒股疑雲越描越黑啊」、「官股一進場就被套」、「連2跌官股馬上進來，這水太深」、「這根本有問題吧，官股進來太噁心」。

事實上，從去年新冠肺炎疫情在全球爆發，高端的股價就跟著水漲船高，短短1年半暴漲超過13倍，今年2月，指揮官陳時中曾預告國產疫苗將是未來防疫重點，高端也從農曆年前的收盤價148.5元漲至5月17日最高價417元，漲幅逾180%，不過隨著近期爭議爆發，股價持續走低。

(中時新聞網)