大陸國家衛健委網站2日消息，6月1日0-24時，大陸報告新增確診病例24例，其中本土病例10例，全在廣東。廣東10例中，廣州市7例、佛山市3例為無症狀感染者轉確診，另新增7例本土無症狀感染者，廣州5例、深圳市2例。廣州、佛山兩市已升為高風險地區。

大陸國家衛健委網站2日消息，6月1日0-24時，大陸報告新增確診病例24例，其中本土病例10例，均在廣東；境外輸入病例14例（上海6例，福建3例，廣東3例，四川1例，雲南1例）。無新增死亡病例；無新增疑似病例。衛健委稱，當日新增治癒出院病例15例，解除醫學觀察的密切接觸者689人，重症病例與前一日持平。

境外輸入現有確診病例290例（其中重症病例2例），現有疑似病例2例。累計確診病例6077例，累計治癒出院病例5787例，無死亡病例。

累計全大陸，截至6月1日24時，現有確診病例346例（其中重症病例6例），累計治癒出院病例8萬6164例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1146例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者102萬6143人，尚在醫學觀察的密切接觸者8183人。

廣東省方面，截至6月1日24時，累計報告新冠肺炎確診病例2481例（境外輸入1038例）。目前在院85例。

6月2日淩晨，廣東省廣州市新冠肺炎防控指揮辦醫療防治組發布通告，自6月2日起，：一、廣州市荔灣區白鶴洞街、中南街由中風險地區調整為高風險地區。二、番禺區洛浦街錦繡半島社區錦繡東區(16棟、17棟、18棟)，海珠區瑞寶街南洲名苑棠閣(A棟、B棟、C棟)由低風險地區調整為中風險地區。

(中時 )