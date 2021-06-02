《商情》黃金亞洲電子盤續疲 10:532021/06/02 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國公債殖利率下滑，加上美國股市轉好，削弱黃金避險需求，令金價延續前一日跌勢，不過因買盤趨於保守觀望，因此金價仍守在1900美元上方；截至台北時間6月2日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌3.7美元，報每盎司1901.3美元。 7月白銀下跌0.177美元，報每盎司27.925美元。 7月白金下跌6.8美元，報每盎司1192.9美元。 9月鈀金下跌7.2美元，報每盎司2856美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走軟 紐約棉花收漲 10:012021/05/18 財經 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 《半導體》展望佳＋跌深 易華電反彈攻頂 12:512021/05/18 財經 《商情》供應擔憂 周一期銅價格上漲 09:442021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 台南本周完成醫院清零計畫 黃偉哲怒斥拿疫情開賭盤可恥 11:042021/05/18 政治 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 財經熱門新聞 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 有人到處放火 台灣快完了？謝金河曝「關鍵鐵證」狠打臉 - 財經 高端疫苗跌停鎖死 八大公股卻買超6755萬元 - 財經 蔡英文喊話也沒用 高端殺第3根跌停 - 財經 宋大江與永康街的不解之緣 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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