因美國公債殖利率下滑，加上美國股市轉好，削弱黃金避險需求，令金價延續前一日跌勢，不過因買盤趨於保守觀望，因此金價仍守在1900美元上方；截至台北時間6月2日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌3.7美元，報每盎司1901.3美元。

7月白銀下跌0.177美元，報每盎司27.925美元。

7月白金下跌6.8美元，報每盎司1192.9美元。

9月鈀金下跌7.2美元，報每盎司2856美元。(商品行情網)

(時報資訊)