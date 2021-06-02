美國國會山報（The Hill）2日報導，根據其獲得的一份報告摘要，中國大疆創新（DJI）的兩款無人機已通過美國國防部的審查，獲准使用。摘要稱，通過分析兩架供政府使用的大疆無人機發現，「不存在惡意程式碼或意圖」，「建議與美國服務機構合作的政府實體及軍隊使用」。

大疆發言人Adam Lisberg表示，這份美國政府的報告是迄今為止對我們最有力的證明，也是獨立的安全驗證，即多年來一直在說的—大疆無人機對於政府和企業的運營是安全的。

該報告的作者，美國陸軍特種作戰司令部二級準尉Adam Prater拒絕公開置評，美國國防部未立即回應置評請求。

報導提到，美國諮詢公司BoozAllen Hamilton去年6月發布的一份報告也證明了大疆無人機的安全性，證實其不會回傳數據。

報導還提到，美國內政部曾在去年1月以網路安全為由停飛了其500多架大疆無人機，緊急任務除外。但在今年3月，該部門讓無人機任務更容易被認定為緊急任務。

而據早前報導，去年8月，美國內政部洩露的一份備忘錄顯示，美國內政部曾下達的禁飛和禁購令。

(工商 )