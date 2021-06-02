民進黨今召開線上中常會，黨發言人周江杰會後轉述身兼黨主席蔡英文總統致詞表示，近來一系列對國產疫苗而來的抹黑攻擊，她要再次嚴正聲明，相關的財產申報都清楚記載，並且可以公開查核，「我們歡迎最嚴格的檢驗，只要拿出證據，一定從嚴查辦」。

總統表示，她要在此呼籲，疫情期間，請不要製造社會的對立，更不需要有這麼多的政治操作，這對和時間賽跑的研發和防疫人員來說是打擊，對於防疫一點也沒有幫助。

總統說，這幾天，有護理師遭到攻擊，也有人對指揮中心的防疫人員有一些羞辱的語言。「我要拜託大家，千萬不要這樣做。暴力攻擊、言語羞辱，都無助於克服疫情」。

總統強調，「病毒才是我們的敵人，相信台灣人民也都是良善團結的。請大家支持最辛苦的醫護、警消和防疫人員，給他們加油和鼓勵，我們才能攜手度過眼前的難關」。

民進黨今中常會，蔡總統致詞時指出，這波疫情來得又快又急，一度確診數快速升高，因此全國提升到三級警戒。這些狀況，對大家的生活和整體經濟，確實都帶來衝擊。

她說，這段時間，中央和地方全力投入防疫，但在防疫政策上，社會上也出現許多不同的意見。

總統說，她理解大家的不安和焦慮，但是她要拜託國人，務必配合指揮中心的指引，執政團隊也會全力以赴，團結一致，在最短時間內，讓疫情可以受到控制，對健康的風險，可以降到最低，使生活逐漸恢復正常。

總統指出，在疫情升溫下，許多人染疫，甚至失去生命。每一位患者都有朋友和家人，都會心急、難過，社會整體也感到不捨與不安。「我們是執政黨，人民的不安，我們當然要承擔起來，窮盡一切辦法來解決，這就是執政的責任」。每一個確診數字都是一位同胞，無論病況輕重，都要全力讓大家恢復健康。

總統說，她要拜託所有國人，請繼續堅持防疫指引，不要大意、不要群聚。做好自主健康管理，就是保護彼此最好的方式。

她說，對於民間團體及企業協助疫苗的供應，政府也已經成立專責窗口來聯繫。目前相關的工作，也已經在進行中，如果有明確訊息，也會跟國人報告。

總統說，在三級警戒進入第三週以來，緊接著新一波的紓困工作，也馬上要啟動。希望全體黨公職，能夠扮演好國民溝通者的角色，大家不僅要反映民意，也要去解釋，讓人民理解政府在規劃紓困方案的時候，必須有許多考量。但目標是全力、及時地幫助所有受到衝擊的國民和產業。

總統表示，政府會盡力守住這一波的疫情，同時穩住經濟、減少衝擊。此時此刻，大家務必要團結，才能用最快的速度，讓民眾的生活恢復正常。

作為執政黨的成員，也希望黨公職及全體黨員同志，全力投入社會溝通，不僅可以降低焦慮的情緒，也可以讓行政團隊的各項措施，可以更為周全、即時、有效。謝謝。

(中時 )