全家便利商店(5903)積極佈建虛實二路多元銷售管道，即日起於會員APP推出「隨買預約取」功能，並將以「優惠價隨時買」、「線上支付」、「兩天快速到貨」三大功能滿足購物需求。

全家便利商店「隨買跨店取功能」於2017年推出，以團購價、跨店分次取、轉贈分享三大特色受消費者喜愛，並可購買咖啡飲品、鮮食、零食、生活用品等多元商品，成為提升會員黏著度的銷售利器，並於去年創下超過30億元業績。

全家便利商店整合行銷暨企劃部長陳菀揚表示，因應近期疫情所帶來的消費行為改變，「全家」進一步推出「隨買預約取」功能，打破便利商店店內陳列空間限制，且販售商品皆為實體店舖未販售的特色品項，同時以小家庭、高頻次購買、大規格食品、保健品與日常用品為主，且取貨時間、數量與店舖均交由消費者決定，並能在購買後轉贈給親友，完整對應消費者消費需求；「隨買預約取」提供消費者今天訂、兩天內就可迅速到貨的便利服務，未來每月將持續導入不同商品，滿足生活日常所需。

除推出「隨買預約取」功能，全家並以「優惠價隨時買」、「線上支付」、「兩天快速到貨」三大功能滿足購物需求，消費者可透過My FamiPay或Fami錢包完成線上支付，且在兩天內就可迅速到貨，將「全家」全台3800間店舖化身為居家防疫的生活補給站。

全家第1季稅後盈餘為3.18億元，年成長12.37%，單季每股盈餘為1.43元，累計前4月合併營收為278.76億元，年成長6.03%。

(時報資訊)