深圳市地方金融監督管理局近期分別對5家小貸公司進行監管約談，以防止經營性信貸資金違規流入房地產領域。

香港信報報導，約談的5家公司為富德、企聯、金贏信、大信、亞聯財。監管局指出，各公司應對照各項監管要求進行全面自查整改，重點自查與房地產中介機構、按揭服務公司等各類涉房地產中介機構的合作情況，一旦發現信貸資金違規流入房地產市場，應及時採取措施，提前收回相關貸款。

如發現有員工違規參與或合謀提供虛假資料套取信貸資金的情況或可疑線索，應從嚴處理，並及時向市地方金融監管局報告。

監管局強調，各公司要加強貸款用途真實性審核，要求借款人嚴格按照合約約定用途使用貸款資金，不得將貸款資金用於房地產市場違規融資。當局未來將繼續保持從嚴監管態勢，結合現場檢查、非現場監測、梳理信訪舉報線索等途徑，嚴厲打擊房地產市場違規融資行為，督促小貸公司切實回歸服務實體經濟本源。

(工商 )