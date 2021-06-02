行政院規劃15日公布「孩童家庭防疫補貼」細節，將透過全國繳費網或ATM等方式，方便民眾領取。教育部長潘文忠今天呼籲，相關手續公告前，民眾須提防來路不明訊息，避免被詐騙。

行政院5月30日召開紓困工作會議，針對有國小以下孩童或國、高中特教學生的家庭，規劃發放每名孩童新台幣1萬元家庭防疫補貼，約250萬人受惠。

潘文忠今天主持教育部線上部務會報，會前接受媒體聯訪提到，這一波停止到校上課期間，家長非常辛苦，要兼顧工作和照顧孩童。行政院提出補貼，申辦手續會朝向便捷的方式，並避免臨櫃辦理。

目前規劃由中央政府統一作業，以全國繳費網或ATM等方式，透過學童的健保卡和家長的提款卡來做認證。潘文忠說，相關細節和領取方式，預計6月15日發布，會完整說明。

潘文忠強調，15日前，民眾要慎防來路不明的詐騙訊息，如果有疑慮，可撥打165反詐騙專線，查證正確的資訊。

另外，媒體問及立法院審議停擺，對教育部相關法案的影響。潘文忠說，這個會期教育部提出2個優先法案，其中國家重點領域產學合作人才培育創新條例（產學創新條例）已完成三讀；私立高級中等以上學校退場條例（退場條例）則是完成委員會審查，正等待政黨協商。等疫情平順後，教育部會再積極和立法院協商，希望讓這些迫切的法案能順利通過。

(中央社)