國內疫情再度擴大，今(2日)新增549例確診案例，其中372例本土病例，另校正回歸本土177例，累計確診數達9389人、149人死亡。疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，病例數較昨天增加，疫情並沒往下降。而國內現有疫苗卻僅有不到100萬劑，令許多國人憂心忡忡。有網友就想起前故總統蔣經國曾在日記中提到一段話，放到至今依然令人頗有感觸。

民進黨、國民黨。（圖/本報系資料照片）

臉書粉專「蔣經國先生與孫運璿院長永恆紀念社」2日貼出一段蔣經國於1970年3月16日在日記中，提到對子女的期望，「我希望兒子孫輩時時心存仁慈，處處體察到貧病人群的真實痛苦，由此而發現人生的深刻意義，不要只是站在那裡用手指點著高峰，要我的兒女向上攀登，而是自己應當開始時時向上爬，他們就會跟上來」。

粉專也提到，「令人懷念，看不見，他卻依然存在」，是民間對於故總統蔣經國先生最常見的評價。談起經國先生的生平與貢獻，大家的共同記憶是勤政愛民、親民樸實、實事求是。他帶領的政府，奠定了國家發展的道路，累積的實力揮霍至今，對照現今蔡政府，蔣經國只會讓她更顯拙劣。

貼文也令許多網友相當感慨，「對不起，臺灣辜負了您的付出」、「懷念蔣經國總統主政時的廉政治國，經濟起飛」、「依目前檯面上官員，沒人達到標準」。

經國先生 我希望官員時時心存仁慈，處處體察到貧病人群的真實痛苦，由此而發現人生的深刻意義，不要只是站在那裡用手指點著高峰，要我的官員向上攀登，而是自己應當開始時時向上爬，他們就會跟上來 由蔣經國先生與孫運璿院長永恆紀念社發佈於 2021年6月1日 星期二

經國先生32逝世週年紀念日 「令人懷念」、「看不見，他卻依然存在」，是民間對於故總統蔣經國先生最常見的評價。在他之後，真正身體力行的左派已在中華民國的政治人物中絕跡。談起經國先生的生平與貢獻，大家的共同記憶是勤政愛民、親民樸實、實事求是。他帶領的政府，奠定了國家發展的道路，累積的實力揮霍至今。這種領袖，蔡政府會紀念嗎？當然不會，對照蔣經國只會讓她更顯拙劣。 由蔣經國先生與孫運璿院長永恆紀念社發佈於 2020年1月12日 星期日

(中時新聞網)