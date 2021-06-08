各界都在呼籲民眾，端午節假期不要大規模返鄉。（圖／報系資料照）

端午連假將屆，蔡英文總統今天再度呼籲民眾放棄回家的機會，用視訊向家人報平安，而對於將車票退掉的人，她也說「真的謝謝大家，也向大家說聲不好意思」。同時，藍委葉毓蘭也指出，政府應該考慮是否取消端午節連假。根據一份網路民調顯示，認為應該取消連假和認為不用取消的網友呈現五五之分。

網路媒體《NOWnews》以「端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為6月7日至10日，截至8日晚間10點，參與投票的網友中，有58.66%認為應該要取消連假，有41.34%網友則認為不用取消連假。

認為應該取消連假的網友們表示，「靜心待未來，未來可期」、「避免群聚，帶病回家鄉」、「一年中過多連假，有時還搭配補班，實在沒有必要又麻煩。 如果需要返鄉或出遊，個人規劃並請假就可以了，也避免每逢連假的交通阻塞」、「要取消，台灣人沒有自制力，等輪到自己死才甘願，死他們沒關係，不要拖乖乖宅在原地的人一起死」。

認為不用取消連家的網友們則指出，「放假就待在家裡，幹嘛取消」、「反正大家都在家，就算取消還是會有人要返鄉」、「三級防疫直接跳四級防疫好了、封城封人流，每人發給現金1萬元2個月救急(或配發每人每天的食物及物資)」、「返鄉大部份是外地工作的遊子，引發此次疫情緊張是茶友、炮友，外勞都說要包容，端午節自己作好防疫潔身自愛，當然可以返鄉」。

(中時新聞網)