南投縣近月新冠肺炎疫情延燒，縣府火速針對疫情熱點，設立篩檢站，衛生局長黃昭郎2日指出，埔里鎮還有3場持續辦理中，到1日止已完成快篩910人，快篩陽性2人，2人立即採檢核酸檢測（PCR），幸好為陰性；草屯地區社區篩檢共8場次已於1日篩檢完畢，共篩檢724人，快篩陽性2人，2人再經採驗核酸檢測（PCR），1人呈陽性，核酸檢測（PCR）陽性率0.14％。

黃昭郎補充說明，埔里鎮家庭群聚的確診案7929、案7930、案8076、案8077，共匡列接觸者18名核酸（PCR）檢測結果為陰性，居家隔離6月12日止；另匡列自主健康管理22名，自主健康管理至6月12日止，目前居家隔離及自主健康管理者狀況穩定。

而草屯社區篩檢首場，中山里集會所，篩檢出一例確診個案6762，進而篩檢出其妻也確診，黃昭郎說，這兩案係屬夫妻交叉傳染；衛生局為加強防範社區傳播，對當天接受採檢的76位受檢民眾再次電請其接受核酸（PCR）檢測，通知後有願意接受PCR採檢28人，截至6月1日實際採檢共計24人，到檢率31.6％，核酸（PCR）採檢結果全數為陰性。

另由於南投縣確診個案有5件與東方紅養生會有關，黃昭郎宣布，即日起至9日啟動「東方紅養生會館及養生館核酸（PCR）採檢專案」，採檢對象為曾前往東方紅時尚會館、養生館消費者及從業人員，採電話預約，由衛生局評估後安排至所在地醫院進行核酸（PCR）檢測，採檢結果將盡速以簡訊通知，身分保密。衛生局預約諮詢專線：049-2222612，預約服務時間：6月2日至6月9日上午9時至下午5時。

(中時 )