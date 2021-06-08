台中市府與台中醫院合作，在熱點區設置快篩站，為街友提供免費健康篩檢服務，發放生活必需品及防疫物資包，共篩檢81名街友，結果皆為陰性，社會局將持續關懷街友身體狀況，加強宣導落實防疫規定，提升防疫觀念。

社會局表示，台中醫院長期和市府合作「街友健康維護計畫」，定期為街友做X光檢查、三高項目檢測、醫療關懷等。

新冠肺炎疫情升溫，社工及外展人員關懷街友，逐一調查篩檢意願，在熱點區設置快篩站，提供免費篩檢服務，確保街友的身體狀況，維護健康權益，及時連結醫療服務。

台中醫院院長侯承伯指出，台中醫院為傳染病防治醫療網應變醫院，在疫情嚴峻且醫療量能吃緊狀況下，仍秉持公醫照顧弱勢職責，協助街友快篩，提供防疫相關衛教。

此外，台中醫院急診室主任陳大中上週五帶領團隊，穿著全套防護衣，頂著高溫採檢，快篩熱點區約81名街友，結果皆為陰性。

社會局表示，台中市列冊遊民約有300人，多聚集於火車站周遭、地下道及公園。因街友多為中高齡，自上月起，社會局持續加強至聚集熱點發放防疫物資包，宣導全程佩戴口罩、保持社交距離等防疫措施，也會視街友的意願和身心狀況，協助媒合入住收容處所，提供必要協助。

社會局感謝慈濟基金會提供防疫物資包，以及人安基金會、台中市街友關懷協會、台灣喜信家庭關懷協會、台中市撒瑪黎雅婦女關懷協會等街友協力單位，不間斷關懷與慰問街友，持續發送物資及防疫用品，讓街友仍能維持基本生活所需，在疫情期間備感安心。

(中時 )