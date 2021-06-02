國內新冠肺炎疫情嚴峻，截至2日死亡人數已達149人，更逾9千人確診。讓台灣抗疫模範生形象跌落谷底，美國《時代雜誌》日前更撰文評論「台灣防疫吹牛」。港媒《中評社》直言，蔡政府在防疫下半場會跌了個大跤，有三大主因，第一，是過於自滿，第二，是「反中」過了頭，第三，是私心作祟。

疫情防疫指揮官陳時中今年2月26日在立法院接受國民黨立委吳斯懷質詢時，吳詢問：「世界都在搶疫苗，我們怎麼跟得上？」，但陳脫口說出「應該是世界怎麼跟得上台灣」，當下吳就批評陳太過自信。

《中評社》指出，將台灣現況對照陳時中當時的說法，時隔僅三個月，陳時中就被狠狠打臉，也就是第一個主因，過於自滿。蔡政府總認為台灣防疫牢不可破，白白浪費了一年多，完全沒有部署病毒入侵社區的準備，僅沉浸在每天確診「+0」的泡泡中，造成現今疫情肆虐的原因。

第二主因，則是反中過了頭。蔡政府過去打「反中、抗中牌」，配合了網軍帶風向的方式，在選舉中能取得好結果，而去年初新冠肺炎疫情剛爆發時，蔡政府確實也靠著極度反中，完全封鎖了和大陸的所有交流，甚至連大陸台胞、台商都被禁止回台，此舉雖取得了一定的防疫成效。但到頭來，蔡政府只針對大陸完全封鎖邊境，歐美和其他國家並沒有比照辦理，且入境也不篩檢，隔離又極鬆散，最終讓新冠病毒找到破口。

面對疫情唯一的解方疫苗問題，蔡政府仍一味反中，只要疫苗跟大陸沾上邊都反對，即便是目前被國際公認為最好的德國BNT疫苗，僅是由上海復星醫藥總代理，就將該疫苗抹紅、抹黑到底，讓台灣陷入疫苗施打率在世界排名墊底的窘境。

第三主因，現在即便有民間團體或企業家能買到疫苗，並採捐贈方式給第一線醫護或急需者施打，但蔡政府仍死命阻擋，外界分析，蔡政府就是在盼望台產疫苗能橫空出世拯救台灣，挽回持續下探的支持度。

(中時新聞網)