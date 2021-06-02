中華男足出征科威特參加2022世界盃亞洲區資格賽，2日下午出席視訊形式的賽前記者會。中華隊總教練王家中讚許科威特足協在泡泡集中賽制的防疫工作做得很充足，抵達當地後已做了兩次PCR檢測，高溫與乾燥氣候則是此行最大考驗。

中華隊將於台灣時間4日凌晨首戰尼泊爾，王家中指出，由於國際疫情的狀況，本次陣容以本土球員為主，這也是本土球員與年輕球員一個挑戰且證明自己的機會，當然也會盡全力迎戰尼泊爾，也希望能在國內疫情嚴峻的時期，中華隊能夠積極拚戰帶來一些正向的力量。

中華隊教頭王家中出席視訊記者會。（中華足協提供）

為了配合比賽時間，中華隊目前把訓練時間安排在晚間7時，但當地氣溫仍超過攝氏40度。前年底已經來過科威特，於上屆亞洲盃資格賽也有作客巴林經驗的後衛陳庭揚直呼這次太熱又太乾燥，「很像開暖氣在練習。」

至於防疫的PCR檢測，中華隊成員包括出國前取得3日內陰性證明在內，已經做了3次，抵達科威特除了一下飛機就做，2日又被戳了一次鼻子。陳庭揚笑說真的太深太痛了，不過嚴謹的防疫措施，以每3天一次的頻率進行PCR檢測，也讓中華隊放心不少。

中華隊目前在系列賽5戰盡墨，此行最大任務就是擊敗尼泊爾，希望最終能以B組第4作收，在接下來的亞洲盃資格賽取得較佳位置，從第3輪打起。1勝4敗的尼泊爾則要全力捍衛老四位置，總教練阿拉（Abdullah Allah）表示有注意到中華隊陣容變化不小，且要克服炎熱天氣，對雙方而言都會是場硬仗。

(中時 )