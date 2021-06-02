位於台北市萬華區的家樂福桂林店，由於身處高風險熱區，日前傳出2名員工確診，因此在5月28日宣布關店1周後，又有5人PCR陽性，共計7名員工染疫，但家樂福桂林店以其餘員工健康無虞為由，已在北市衛生局確認下，準備明日上午恢復營業，引發內部質疑是否不安全。

衛生局專委歐佳齡指出，她雖不清楚個案細節，但一般大賣場出現確診案例，都會要求停業1、2天進行全面消毒，相關接觸者也須接受採檢，倘若採檢狀況無虞，即可復業上班，至於快篩陽性者則會進行隔離，基本上營業場所若有做好適當措施，衛生局不會禁止它復業。

家樂福桂林店日前於粉專透露將暫停營業，等待政府單位批准才能復業，據悉是因店內出現2名確診個案，皆為雜貨員工，正在隔離中，其餘190名員工也隨即前往快篩，雖然有7位為快篩陽性，但最後只有5位PCR陽性，隨即送往隔離場所，目前桂林店共計有7人確診。

不過有內部員工擔心，有員工的核酸檢測還沒出爐，但明天卻要即刻恢復營業，多少會有點怕怕的，但家樂福仍說店內已全面消毒，並經衛生局確認完畢，目前情況沒問題，因此才會恢復營業，強調身體有狀況的員工都都不會上班。

(中時 )