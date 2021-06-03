各地長照機構傳出染疫，也有移工、大學宿舍淪陷，桃園市長鄭文燦3日主持防疫會議，將請主管機關提出加強版防疫指引、提高規範。如機構人員到醫院就診，需先PCR檢測，避免院外感染，工作人員也要加強自我健康管理。

鄭文燦表示，目前衛生局負責長照機構包含護理之家、精神康復之家超過100家、人數超過2000人，已要衛生局對工作人員、住民。社會局負責老福機構有68家、3275住民、1583工作人員，另外長照到宅服務Br級據點66家、居家照顧2200人，B級據點的日照中心45家，同樣要求造冊，也會爭取優先施打疫苗。

鄭文燦也說，中央地方都有防疫指引，請衛生局、社會局加強機構指引的規範。例如機構人員若到醫院就診，必須先預約協調，進行PCR檢測，避免在院外感染造成醫院負擔。工作人員也要每日自我健康管理，如佩戴口罩、量體溫、消毒。

至於移工宿舍，也要求勞動局、經發局，對勞工宿舍工廠提出加強版指引，要求這段時間避免外出，宿舍卡拉OK也要關閉，用餐，盥洗，沐浴的分流分區分時段要落實。至於大學雖然已經停課，但仍有駐外地、外籍學生住在宿舍，也請教育局成立輔導小組，協助各大學學生宿舍防疫。

(中時 )