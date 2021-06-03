台北新增224例本土確診 柯文哲親開記者會說明｜2021.06.03

國內疫情延燒，今（3）日指揮中心國內新增585例確診，包含364例本土、219例校正回歸、2例境外，確診個案中新增17例死亡。其中台北市新增224例（本土＋校正回歸），市長柯文哲下午於記者會說明最新疫情狀況。

柯文哲表示，疫情已散佈到台北市各區，昨萬華579個人進行快篩，陽性率5.5%，從長期圖表上來看，疫情在某個程度上有被壓制，但並沒有被消滅，所以現在是膠著的狀態，屬「悶燒型」，因此要思考如何進一步處理。

柯文哲說，過去半個月以來，防疫專責醫院、病房數及防疫專責旅館數量都有增加，這要感謝很多參與招募的醫護人員，過去兩三天也已經沒有拒收救護車的情況，代表醫療量能是OK的，目前防疫專責旅館還有200多個空床，另有約300個床位還沒消毒，目前在現有的醫療防線上還能應付。

柯文哲3日下午在防疫記者會表示，截至2日止，北市的本土感染已2800多例，其中有1221例來自456個家庭中，因此家戶感染占43％，顯示過去半個月常有人感染後，在家繼續傳染給家人。為防止家戶感染，柯呼籲台北市民在家中不要共餐及共同使用碗筷，或各自分開吃、不同時間吃，並盡量保持一定距離。

「家戶感染現階段最該處理。」柯說，有人說乾脆在家裡全程戴口罩，但這並不容易，「難道晚上睡覺也戴口罩嗎？」這很難做，所以還是先從簡單、容易的開始，就是從現在起，希望台北市民在家吃飯時，不要共餐，與其用壓克力板隔著，那乾脆各自分開或在不同時間吃，也不要共同使用碗筷，因共餐在學理上是最大的感染。

柯說，也希望市民在家盡量保持一定的距離，市府每天都會設計新的戰術，一步步將疫情壓下去，先示範一段時間看。

針對國民黨立委今發起「小英！我要疫苗」抗議活動，號召民眾到總統府長按喇叭表達訴求，柯文哲說，「如果有疫苗我就會去，沒有疫苗拿就算了。」此外，名嘴朱學恒送花籃寫下，「人命不如股價，防疫不如護盤，治國不如製圖，阿北罵的真好」，柯文哲對此回應「下次送現金給我就好了」。

(中時新聞網)