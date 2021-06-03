獨/用惡劣手段逼醫院清床陪演戲？ 前護理師轟政府：天大騙局

本土疫情嚴峻，每日確診數持續飆升，不少醫護人員紛紛網上發出求救信號，不是累倒、就是先病倒，不過指揮中心不斷告訴國人，宣稱台灣醫療量能充足，事實上，真是如此嗎?前資深護理師洪小姐接受《中時新聞網》訪問，砲轟政府「這是一個天大的騙局」。

前資深護理師洪小姐親曝醫療人員工作血淚史。（照片/游定剛 拍攝）

擁有15年資歷的前北榮護理師洪小姐表示，中央一再宣稱病床數足夠，這是一個天大的騙局，目前第一線所回報的，每個都是癱在那或快死掉，若床位足夠，為什麼不讓護理人員6小時輪班一次，現在卻變成8小時輪班一次，也就是12小時輪班一次，她更痛批「這簡直是把1個人力，變成1.5個人力在用。」為何護理員工時要拉長?洪氣憤表示，因為人力不足，根本找不到人啊！

台灣醫療量能恐面臨匱乏，前資深護理師怒斥「根本找不到人」。（照片/游定剛 拍攝）

疫情爆發來的突然，救援前線、分秒必爭，許多護理人員網路po文人力匱乏，中央態度仍表示醫療量能非常充足。不過，洪小姐怒斥，中央第一線都在騙人，台灣確診數不是至今才這麼多，從5月15號開始，每日確診新增都破百例，試問，台灣床位到底有多少?

洪小姐為仍守護醫護第一線的朋友加油打氣。（照片/游定剛 拍攝）

洪舉例，榮總若有兩千多張床，它已經足夠使用了，中央卻用「非常惡劣手段」，若沒把床鋪清出來，會把該院醫學中心資格拿掉，以公家醫院逼不得已，就會把床位清出十分之一，給新冠肺炎病患來使用。而為什麼各地都在清病床，就連台北市市長柯文哲也四處募集防疫旅館，代表確診數增加，北市醫院床位不夠了，若順利增設防疫旅館1200張床，又要去哪增加護理師跟醫療人員?

「每個病人，我們都視為無辜受害者」洪護理師有感表示，肺炎沒人想得到，誰也不知何時會得，但假如有人故意去打麻將、喝茶等群聚行為，這非常沒道德，也拖累第一線醫療人員產能，若不幸確診，五到十天後成為重症，又喘起來突快樂低血氧，你確定醫院有床位給你躺嗎?千萬不要上了救護車後，整個大台北都繞完，再一路繞到屏東去，都找不到床位，這是所不樂見的情況。

洪小姐坦言，很多父母見自己子女在醫院工作，講難聽一點「被糟蹋」，做的要死要活，然後遭捅刀，也時常擔憂，子女們是否會有危險?這是外界所不能體會，醫護從業員不為人知的辛勞與無奈，洪透露，不論酸民、各界言論有多激昂，擔任醫療工作員，是不論種族、性別、宗教等，也不會因自己的喜好，即使再討厭你，醫療的當下，我還是得要救你。

醫護員都是無私面對每位病人，當然也期盼獲得大眾的體諒與諒解，洪無奈表示，即使外界不諒解，她們還是必須做下去，因是自己選擇的行業，最後仍不忘與仍堅守在第一線醫護的朋友說，大家加油，辛苦了！護理師一起撐過這個疫情。

(中時新聞網)