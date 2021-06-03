曾姓男子搭捷運時，見到車廂內有座位，走過去想要坐，卻被另名女子搶走，不禁「嘖」了一聲，未料引發女子不滿，雙方因而爆發口角，女子甚至對男子提告性騷擾，指控男子盯著她胸部看，讓她感到不舒服。台北地檢署偵結，認為雙方沒有肢體接觸，曾男行為不構成性騷擾，處分不起訴。

曾男2020年8月間搭捷運，想要去坐剩下的1個空位，女子卻突然快步走來，搶先入坐。曾男對於女子的行徑很不以為然，忍不住「嘖」了一聲，女子聽到後也當場暴怒，與曾男一路吵到忠孝新生站下車。

2人雖在站務人員調解下暫時和解，後來卻又都跑到警局互告。女子指控曾男盯著她的胸部看，讓她很不舒服，涉嫌性騷擾；曾男則指女子罵他「娘砲」、「神經病」，並揚言要烙人談判，涉嫌公然侮辱、恐嚇。

北檢一度處分雙方不起訴，案經高檢署發回，北檢重新調查後，認為監視器雖有拍到2人的肢體動作，但看不出是否有互罵的情形，而曾男從頭到尾沒有碰觸女子，就算有看女子胸部，也與性騷擾罪構成要件不符，二度處分不起訴。

(中時 )