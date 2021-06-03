肆虐全球的新冠肺炎疫情對避險基金而言或許是一件因禍得福的事，因投資人對經濟復甦前景寄予厚望，以及受惠於龐大的政府支出，避險基金的資產規模暴增，並創下歷史新高。

根據巴克萊銀行旗下BarclayHedge出具的最新數據，截至3月底，避險基金產業的總資產規模暴增至4.07兆美元。該產業所管理資產在今年2月首度突破4兆美元大關。

避險基金穩健的績效表現，以及投資人的興趣持續增強，是該產業資產暴增的主要原因。過去12個月以來，避險基金光是交易獲利就超過 5000億美元，達到5521億美元。同一期間，其管理的資產規模膨脹逾42%。

BarclayHedge總裁Sol Waksman表示，放寬封鎖限制措施、樂觀的經濟預測、持續上漲的股票和大宗商品價格，以及美國總統拜登的 1.9兆美元紓困方案，提振了投資人的樂觀情緒。

雖然避險基金的報酬率仍然落後標普500指數，但在風險資產當道的情況下仍然獲得可觀的獲利。今年截至4月，Barclay Hedge Fund Index上漲7.06%，而含股利在內的標普500總報酬指數（S&P 500 Total Return Index）上漲11.84%。

避險基金雖主要鎖定股票市場，但實際上吸金最多的卻是債券基金。儘管籠罩在殖利率升高的陰影下，但債券型避險基金3月的新投資金額達到69億美元。殖利率上揚，代表債券價格下跌，通常也意味著這些基金將蒙受虧損。

押注於特定產業的避險基金吸金約58億美元，亞洲型避險基金吸金約56億美元，特殊事件導向型基金的流入金額達30億美元，多重策略型基金獲得29億美元。

儘管資金流向以亞洲為主的基金，但避險基金投資人對新興市場的表現並不滿意，總計贖回金額達38億美元。多頭型股票基金的流出金額達33億美元，而宏觀型基金則失血17億美元。

(時報資訊)