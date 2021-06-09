隨著美國經濟從新冠疫情的谷底急速反彈，其4月職缺數飆升至近930萬個，再度刷新歷史記錄，顯示美國缺工問題仍然嚴竣，企業或許有必要加薪因應。

美國勞工部周二公布職缺和勞動力流動調查報告（JOLTS），美國4月職缺數暴增至928.6萬個，遠超出市場預估的約820萬個，並改寫3月創下的歷史新高。

美國3月JOLTS職缺數從初值812萬個上修至830萬個。

聯準會決策官員正密切關注JOLTS數據，以了解美國就業市場的榮枯情況，儘管這項報告追蹤的就業數據比更受到關注的非農就業數據落後一個月。4月的總職缺數，略少於總失業人數。

JOLTS報告指出，4月休閒和餐宿業的招工數暴增32.7%。在新冠肺炎疫情期間，該產業受到防疫封鎖措施的衝擊最大。

4月職缺數雖然暴增，但整體的聘雇情況令人失望，就業人數僅增加27.8萬人，遠不及經濟學家普遍看好的增長約100萬人。不過，JOLTS報告顯示美國就業市場仍可望維持強勁增長。

目前雇主面臨的一大挑戰就是找到可用的人力。受到托育問題、對疫情的擔憂，以及加發失業救濟金影響，美國的失業人數維持在980萬之譜，與疫前水準相比多出約360萬人。美國失業人口在5月已下滑至930萬人。

根據JOLTS報告，美國4月份的雇用率仍然低迷，為69,000人或4.2%，與3月持平。

4月離退數（separations）增加32.4萬人，為576萬人，離職率從3.8%升高到4%。

被視為衡量勞工能否找到其他工作的信心指標—辭職數（Quits），則大幅增加38.4萬人或10.8%，達到395萬人，使辭職率從2.5%上升2.7%，創下歷史新高。

零售業辭職率升高的速度尤其顯著，從3.6%上升至4.3%。

4月整體裁員和解僱率小跌至1%，亦創歷史新低。

摩根大通經濟學家Daniel Silver表示，4月職缺數激增的現象，顯示企業很難填補懸缺的職位，而JOLTS報告中的辭職人數普遍激增，意味著勞工能夠找到新工作，或是對他們找到新職位的能力很有信心。這兩個因素都顯示企業需要提高薪資，而我們最近看到各種相關的指標已經回升。

(時報資訊)