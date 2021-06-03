台北地下街去年遭議員李建昌踢爆，消防設備竟連續3次檢查不合格，半年來被開罰2次仍未改善。（照片來源：李建昌議員研究室提供）

林森北路錢櫃KTV去年發生大火造成6死慘劇，為避免類似憾事發生，內政部今表示已通過修正標準，規定這類封閉式歌唱場所發生火災時，火警自動警報設備應連動停止相關娛樂影音設備，並強制開啟警鈴，以確保消費者能及時獲知火災訊息。

林森北路錢櫃KTV大火造成6死慘劇，董事長練台生等7人遭依違反《消防法》、《職業安全衛生法》及過失致死罪起訴。

為避免類似公安意外再度發生，內政部表示，考量歌廳、夜總會、俱樂部、MTV、KTV、酒店或其他類似場所，因營業時音量，或封閉式隔間等特性，造成火警發生時，內部人員難以聽到火警警鈴，或辨識緊急廣播語音，因此已通過「各類場所消防安全設備設置標準」部分條文修正草案。

內政部指出，為確保消費者能即時清楚獲知火災訊息，這次修法明定火災發生時，火警自動警報設備應連動停止相關娛樂用影音設備，若火警警鈴經人為操作關閉，火警自動警報設備亦應具備強制開啟功能，以通知場所人員即時應變，避難逃生，杜絕憾事發生。

此外，考量建築物複雜化及大規模化，內政部指出，為讓應變人員或消防人員到達現場後，藉由圖像化顯示的系統介面，即時監控、操作及蒐集救災訊息，這次修法擴大防災監控系統綜合操作裝置的設置對象，除原本規定的高層建築物外，再納入總樓地板面積達5萬平方公尺以上的建築物，及1千平方公尺以上的地下建築物亦應設置，以利消防人員救災作業。

內政部指出，這次通過的「各類場所消防安全設備設置標準」部分條文修正草案，將有助於提升KTV等場所消防安全、強化場所救災設備功能及美化消防設備設計，近期完成法制作業程序後就會發布施行。

(中時 )