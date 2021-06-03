無論是空勤還是地勤，航空業每每釋出的招募訊息總讓求職者趨之若騖。尤其，外表光鮮亮麗的空服員更是許多新鮮人鎖定的求職目標，不僅專門教授的補習班一家接一家開，就連相關的招考題型、應戰技巧等資訊在網路上也垂手可得。但相較於空服員，地勤職務的資訊相對來得少。為此，就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」熱心分享，他的地勤複試經歷，統整後發現「考題，無極限」。

原PO透露為進入航空業可是卯足全力，並沒有因結束初試而鬆懈，反而是開始著手進行下一關複試做準備。從初試到複試約有10來天，這時間他就從網路上搜羅相關資訊，坦言沒進到考場前，大家都不知考官如何出招，所以只好通通都準備。

複試當天是按照自己編號指定的報到時間準時出席，1組5人一起進考場，面試時間共30分鐘。其中一個考官會拿著5個裝著英文題目的信封讓大家抽，從第一位進考場的人開始打開信封回答問題，輪到自己回答時才能打開信封。所有人回答完畢之後，考官依序用中文從每個人的履歷上問問題。

正當原PO把信封打開，英文題目出現「日常生活中如何做環保？」，這字串瞬間在腦海搜尋考古題題庫，比人生跑馬燈還快，但就是沒有這一題。所幸，網友臨場反應快，把環保、溝通等做連結回答，正巧新聞議題有相關報導，因此大致上算是安全過關。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業為招得一流人才，甄試題目與時俱進又靈活，筆、面試除了考實力，也考求職者的應變力及時事力。這些除了是要靠考古題做墊基打底外，考生也要多follow時事議題。

因為考題無所不在，舉凡你我周遭看到的時事梗都可能是題目。雖然考題變化多端，但仍可透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前輩們的筆、面試經驗，並由這些考古題再擴充彙整更多資訊，萬全的準備讓每一次出擊都能讓考官為之驚豔、高分錄取。

(中時新聞網)