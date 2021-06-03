鴻海創辦人郭台銘向疾管署申請BNT疫苗進口，指揮中心指揮官陳時中昨表示，獨缺「原廠授權書」，還遭美國大學教授翁達瑞以美國法律觀點批評郭台銘太天真。對此，台北市長柯文哲認為，法律是要增加人民公共利益，並非要人民去祀奉。

美國大學教授翁達瑞以「給郭董上一堂法律課」在臉書痛批，這次郭台銘又犯了老毛病，沒弄清楚疫苗跨國買賣的法律規範，就誇口要從德國進口500萬劑BNT輝瑞疫苗到台灣，「我看在眼裡，心理為郭董著急，只好隔空幫他上一堂法律課」。

柯文哲表示，那一篇文章他已看過，疫苗有拿到EUA上市，政府要給藥廠有法律訴訟的免責，及藥害救濟，但法律存在，是要增進人民公共利益，並不是要人民去祀奉法律條文，但事情可以趕快解決就好，拿到疫苗趕快打。

柯文哲指出，現在因為透過三級管制的軟封城才能控制疫情，但若疫情擴散，拖越久就越難控制，如果在疫情剛開始5月初時，在萬華區域性施打疫苗就能封住疫情，但現在北市要控制疫情，需要全市施打才有效。

對於藍營要去總統府前抗議疫苗。柯文哲酸，若去總統府抗議，就有疫苗可以拿，「我會去」，但若沒有疫苗拿，也就算了。

(中時 )