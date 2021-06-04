「快樂家族薩克斯風樂團」團長洪仕賢，去年因為新冠病毒疫情的關係，暫停密閉環境的公益演出後，每天吹奏一首台灣老歌療癒，目前已經累計有400首，現在每天線上分享2首舊有演奏曲，疫情稍緩再向第500首挑戰。

一年多來廣為分享給眾多朋友療癒，令人刮目相看，因為今年疫情持續延燒，暫停吹奏薩克斯風，每天分享2首舊有演奏曲，等疫情稍緩再向第500首挑戰。

現年64歲的洪仕賢，2017年邀請以前曾文社區大學一起學習薩克斯風班同學成立一個「快樂家族薩克斯風樂團」，每周定時練習，每個月抽空到學甲、麻豆、善化、新化、六甲、官田、玉井等各地養老院以及各地的老人日照中心，為老大人們表演，獲得很好的評價。

「快樂家族薩克斯風樂團」也經常受邀演出，到目前為止，已經參加了超過100場的公益演出，每次的演出結束後，看到大家滿足愉快的表情，團員們也都能體會為善最樂的心情。

洪仕賢說，去年因為新冠病毒疫情的關係，許多民眾減少外出活動，心情都很鬱悶，所以嘗試把過去學過台灣老歌一首一首演奏錄音，每天介紹一首古早味的台灣歌給LINE上的好朋友們欣賞，藉著音樂來做新冠疫情得療癒他們這段苦悶的心情，目前已完成了400首。

洪仕賢表示，台灣歷史400年，他每日一曲介紹古早味台灣歌也正式完成了第400首的挑戰，現在先暫時停止新的歌曲錄音，再找尋一些好聽的歌曲來介紹給大家，期待下次能向第500首挑戰。

暫停錄音時間，洪仕賢每天將播放每日一曲的古早味台灣歌2首，讓大家在疫情期間能夠回味以前吹奏的歌曲。

(中時 )