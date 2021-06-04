台灣近日本土確診數再升高，台北巿立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇直言很意外，推測是別處的感染源不斷生出染疫者，也讓他感嘆這個6月可能會很辛苦。另外，他也認為經過這波疫情衝擊，台灣想回到本土零確診的日子已經不可能了，就長遠考量來看，設立疫苗接種站比快篩站更重要，這都是為了我們8個月後的生活著想。

姜冠宇昨在臉書發文，確診數繼續上升讓他很意外，但死亡數上升，他倒是完全不意外，因為之前累積的重症該變化就會變化。在萬華區篩檢，明明有感覺到現場陽性率降低，還一度討論是否該裁撤、減少篩檢站的班次，未料這2天確診數又上升，顯然是別處的感染源不斷生出染疫者。讓他忍不住感嘆「我們這個六月可要很辛苦了！」

姜冠宇指出，不會變的事實是，我們繼續積極解少與外人接觸的頻率，店家也要有準備，改變長期的經營措施，因為未來即便疫情壓制下來，經過這波疫情衝擊，要回到本土零確診的日子，已經不可能。

姜冠宇說，疫苗北區集中施打緩不濟急，目前北區災情慘重，但民眾就算現在打第一劑，最快也要8周後才可以打第二劑，且第二劑打完之後，也至少要3周的時間才可以產生足夠的抗體，整個都是為了3個月以後的有效控制疫情作準備。「有限的疫苗還是先給第一線醫護、軍警、老人和長照人員施打，阻止高風險人員轉重症，減少疫情前線人力耗損。」

不過，姜冠宇認為，就長遠的考量來說，疫苗接種站的設立比快篩站更重要。為了8個月後的生活著想，台灣大約有22萬可肌肉注射的醫事人力，相當於1個人每天可以打100個人，這樣很快就可以打完第一劑疫苗的。但要如何在專責照護人力與篩檢人力間取得平衡，且疫苗的數量是否足夠都是挑戰。

姜冠宇表示，擴大快篩站在他的觀點，目標是監測已經證實爆發的社區做監控疫情，並且搭配後續分艙分流的動線，接下來如何針對新的感染源設立快篩站，既不會有檢驗能量塞車，也不會放任感染源無限蔓延，是考驗地方政府的智慧。舉例來說，韓國發展出特定區域長期擴大篩檢，是考量疫情無法壓到兩位數以下，所以在都會交通節點設篩檢，台灣疫情是否會發展到這階段，就有賴大家努力阻止了。

(中時新聞網)