台灣長照機構、移工宿舍爆群聚，疫苗取得引人關注，而日本拍板今運124萬劑AZ疫苗援台，引起網友熱議。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學感動地說，若如外媒報導，日本共將捐千萬劑疫苗，加上原本預計到貨的疫苗，台灣有望達到人口60％群體免疫的門檻，這是病毒爆發以來，首次看見戰勝的契機和曙光。

謝宗學昨在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》發文表示，台灣在國際上長期被打壓，這次日本竟然不顧壓力直接援助我們，真的太感謝了。「不知道為什麼，看到日本政府拍板捐贈124萬劑的疫苗助台，我的眼眶竟然濕了！」

謝宗學指出，如果真的如外媒所報導的，日本將捐贈總數1000萬劑的AZ疫苗給台灣，再加上原本預期要來的疫苗，以全體至少接種一劑的原則來看，可望達到人口60％基本群體免疫的門檻，雖然不能完全防止感染，但可大大降低演變成重症的機率，大規模施打後可以挽救許多人的生命。

謝宗學感動地說，謝謝日本的即時援助，在這場與世紀病毒的艱難戰役中，讓他第一次看見戰勝的契機和曙光。許多網友紛紛留言表示，「這份雪中送炭的恩情，台灣人永遠感念」、「疫情過後，恢復正常生活，一定要去日本玩，謝謝伸出援手的日本」、「這次日本速度真的超快」。

(中時新聞網)