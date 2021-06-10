包括《紐約時報》等多家美媒昨（9）日報導，白宮已經和輝瑞及BioNTech達成協議，將提供全世界5億劑輝瑞/BNT疫苗，美國財經媒體CNBC後續再引述消息人士指出，不只輝瑞疫苗，美政府目前也已經和莫德納（Moderna）洽談，可能會再額外捐贈全球莫德納疫苗，數量可能和5億劑BNT疫苗相當。

CNBC引述一名消息人士指出，美國政府也正在和莫德納商談，可能再額外取得疫苗供應全世界。

由於洽談內容並未公開，消息人士不願具名，不過他說，美國政府購買的莫德納疫苗劑量可能會和周三披露的BNT疫苗劑量相當，換句話說，可能接近5億劑。

《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等9日引述消息人士披露，美國政府已經和輝瑞、BioNTech 達成購買5億劑疫苗的協議，明年將透過苗全球取得機制（COVAX），捐贈92個中低收入國家及非洲聯盟（AU）。

據了解，美國政府是以非營利價格購買這批輝瑞疫苗，目前尚不清楚華府和莫德納的可能交易條款。

(中時新聞網)