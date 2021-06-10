花蓮縣連續5天零確診，今天新增7名確診個案，約60歲男子曾到桃園從事水泥工，返花後出現咳嗽症狀且持續惡化，導致家族7人感染，不過男子早出現咳嗽等症狀，期間多次到診所看診，拖了3周才因病情加重住院，基層診所因此遭質疑未能察覺，才導致病情惡化，衛生局長朱家祥強調，相信當時的當診醫師一定有做好最適合的評估 ，仍呼籲基層診所需做好第一道的防線。

花蓮縣府公布，案12137是近60歲男性水泥工，5月15日跟著老闆到桃園觀音工作，曾詢問工班得知，其他工人有確診，卻沒有通知到花蓮的工班。該男17日回花蓮當天就有咳嗽症狀，但因為有抽菸的習慣，以為咳嗽是抽菸引起，沒有太在意，還前往新城鄉仁愛路一處工地工作。

不過，後來他身體狀況持續惡化，他與太太、兒子到過多家診所、藥房就醫未見改善，工人直到6月8日不舒服喘氣，送到門諾醫院篩檢為陽性隨即插管，並轉到慈濟醫院做進一步診察治療，目前狀況很不樂觀。

有媒體質疑，個案男子因身體不適，已多次前往不同診所就醫，並自外地工作返鄉，卻沒有通報篩檢，基層診所是否缺乏警覺，未察覺染疫？朱家祥表示，這樣評論不適當，他仍相信當時的當診醫師一定有做好最適合的評估 ，不過醫療上最怕事後諸葛，仍呼籲基層診所需做好第一道的防線。

縣長徐榛蔚表示，診所的醫師是防疫最先鋒，發現有人出現發燒、呼吸道等症狀，請立即轉到大醫院檢查，提早診斷提早治療；而只要足跡重複、有疑慮者，都可以向市衛生所篩檢。

(中時 )