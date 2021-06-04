鹿耳島美女柏木由紀，是日本女子天團「AKB58」的頂梁柱，外型相當甜美，深獲粉絲喜愛，而可能是忙於工作，沒太在意身體的變化，近日柏木由紀透過TY頻道「ゆきりんワールド」向外界公開自已得了「脊髓空洞症」，是十萬人中才有一個的罕見疾病，柏木吐露其實手麻一整年，但沒正視這個問題，要不是上醫療節目湊巧接受診斷，不然也不會發現。

如今除了團體活動，柏木由紀個人接下的工作量也多，生活可以說被工作行程填滿，而她向來敬業又暖心，導致她這1年來常感到左手手指麻痺，但覺得不影響，因此沒放在心上，是去參加醫療節目錄影，被安排到整形外科檢查，才發現不對勁。

最開始診斷後，醫生誤以為是「腕隧道症候群」，推測是常拿手機造成的，但節目的關係，柏木由紀又接受較精密的MRI檢查，竟發現脊隨間有黑點，以為長腫瘤，最後診斷是「脊髓空洞症」，屬於相當罕見的疾病，柏木的病情讓人擔心。

柏木由紀透過YT頻道公開罹病消息。

腦神經外科醫師菅原道仁說明，「脊髓空洞症」是十萬個人才有一個人罹患的超級罕見疾病，如今柏木由紀的情況不嚴重，但若惡化，她僵硬的範圍會來越大，可能擴散到腳部、半身，嚴重的話會麻痺不能行走，因此力勸她動手術，但柏木尚未回應此事，僅表示忙完目前手上的工作，預計2週後接受相關治療，還安撫粉絲說自已很好，之後彙邊治療邊工作，影片也會持續更新，但感嘆：「人生真是什麼事都會發生」，表示自己還想在繼續當偶像。

(中時新聞網)