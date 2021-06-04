基隆市日前因小吃店群聚案，上演「萬華茶室2.0」，中央繼撥給基隆1700劑後，如今再撥2100劑。基隆市長林右昌4日上午在線上記者會表示，2100劑將優先給5項人員，包括診所及地區醫院的非醫師人員、長照機構人員（含復康巴士司機）、警察外勤人員、環保局外勤清消人員、基隆市公車處司機。

林右昌說，他之前已大力向中央疾呼，基隆應比照雙北，給更多疫苗待優先施打予第二、三類人員（防疫人員、高接觸風險工作者），也感謝中央聽到基隆的聲音，將北北基桃視為區域聯防，如今再撥的2100劑，將施打給5項人員。

林右昌指出，第一項是診所及地區醫院的非醫師人員500人（先前已施打1280人），第二項是長照機構人員（含復康巴士司機）900人，第三項是警察外勤人員200人（先前已施打677人），第四項是環保局外勤清消人員300人（先前已施打112人），第五項是基隆市公車處司機260人。

另外，日本疫苗將在4日下午運送124萬劑抵台，美國也宣布將捐贈疫苗，加上原本就有的15萬劑莫德納疫苗和中央要進口的疫苗，林右昌說，基隆會預先做好準備，設置大型且快速施打的疫苗站，目前正在整備紐澤西護欄、水電、流動廁所、設備設施等，預計7日正式啟用，屆時基隆1天最多將可施打給1萬人。

「不能因基隆防疫有成就被忽略！」他強調，區域聯防缺一不可，雙北疫情持續升溫、壓不下來，因此基隆疫苗物資都應比照雙北。針對台南市長黃偉哲說在台南的日本僑民應優先接種，林右昌說「中央有優先順序的規範，尊重中央」。

(中時 )